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    Рахимов будет руководить «Тереком» в игре с ЦСКА

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов будет руководить действиями своей команды со скамейки в поединке шестого тура РФПЛ против ЦСКА. Напомним, 51-летний наставник был вынужден пропустить игры двух последних туров первенства с «Уфой» (3:1) и «Ростовом» (2:1) по причине болезни. Три дня назад специалист присоединился к грозненцам, вернувшись после прохождения лечения в одной из клиник Вены.

    «Руководить «Тереком» в матче с ЦСКА будет Рашид Рахимов. Он уже полноценно работает с командой несколько дней», – подчеркнул генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 13:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 8 сентября 2016, 12:10

      Отличная новость

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 сентября 2016, 06:28

      Наконец-то выздоровел. Правда сейчас все будут слушаться сразу и его, и Ледяхова раз игра при последнем пошла. Будет битва.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 сентября 2016, 16:52

      это хорошо! здоровья Рашиду и удачи клубу!!!!!

      3
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