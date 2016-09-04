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    Отбор ЧМ-2018. Германия разгромила Норвегию и другие результаты

    Германия в стартовом матче отбора ЧМ-2018 разгромила на выезде Норвегию. Поединок завершился со счетом 3:0, а дублем в этой встрече отличился нападающий Томас Мюллер. Шотландия также удачно начала квалификацию, разгромив на выезде Мальту. Хет-трик в этом матче на счету форварда «Халла» Роберта Снодграсса.

    Чехия и Северная Ирландия, а также Румыния и Черногория поделили очки в 1-м туре.

    Отбор ЧМ-2018. Европа. 1-й тур

    Чехия – Северная Ирландия – 0:0 (0:0)

    Норвегия – Германия – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мюллер, 15; 0:2 – Киммих, 45; 0:3 – Мюллер, 60.

    Мальта – Шотландия – 1:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Снодграсс, 9; 1:1 – Эффонг, 13; 1:2 – Мартин, 53; 1:3 – Снодграсс, 61 (с пенальти); 1:4 – Флетчер, 41; 1:5 – Снодграсс, 84.

    Румыния – Черногория – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Попа, 85; 1:1 – Йоветич, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2016 23:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30

      Texac777 5 сентября 2016, 06:31

      люблю когда сборные играют, результат более менее предсказуем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 5 сентября 2016, 05:35

      Этот румын с такой фамилией должен за нашу сборную играть ))))

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 сентября 2016, 00:46

      Мальта подвела.

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 5 сентября 2016, 00:23

      попа забила?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 5 сентября 2016, 00:17

      Румыния – Черногория – 1:1 (0:0)

      Голы: 1:0 – Попа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 сентября 2016, 00:02

      казахи молодцы

      0
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