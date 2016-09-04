«Торпедо» планирует вернуться в ФНЛ

Президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов озвучил задачу команды на текущий сезон.

– Какие задачи ставить «Торпедо» на ближайший сезон?

– Повышение в классе – выход в первый дивизион. Подбор игроков у нас для этого подходящий. Главный тренер этот вызов принял. Мы верим в успех.

– В финансовом плане черно-белые ФНЛ потянут?

– Сложно сказать. Нехорошо говорить, что живем от зарплаты до зарплаты… Скажу так: живем сегодняшним и завтрашним днем. Есть бюджет, который принят советом директоров, который заявлен в лигу.

– В прошлом сезоне ходили разговоры о возможном снятии «Торпедо» с чемпионата. Сейчас таких опасений нет?

– Нет. В то же время говорить о том, что за два года мы решим все свои финансовые проблемы, я бы тоже не стал.