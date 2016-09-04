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«Торпедо» планирует вернуться в ФНЛ

4 сентября 2016, 22:41
3

Президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов озвучил задачу команды на текущий сезон.

– Какие задачи ставить «Торпедо» на ближайший сезон?

– Повышение в классе – выход в первый дивизион. Подбор игроков у нас для этого подходящий. Главный тренер этот вызов принял. Мы верим в успех.

– В финансовом плане черно-белые ФНЛ потянут?

– Сложно сказать. Нехорошо говорить, что живем от зарплаты до зарплаты… Скажу так: живем сегодняшним и завтрашним днем. Есть бюджет, который принят советом директоров, который заявлен в лигу.

– В прошлом сезоне ходили разговоры о возможном снятии «Торпедо» с чемпионата. Сейчас таких опасений нет?

– Нет. В то же время говорить о том, что за два года мы решим все свои финансовые проблемы, я бы тоже не стал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Тукманов Александр
Комментарии (3)
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семенчик
1473048371
Все понятно! Жаль Торпедо!
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serhz
1473055223
В ФНЛ пойдёт Белгород , 10-го сентября вы об этом узнаете
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SandersMax
1473059186
жаль Торпедо. раньше такой классный клуб был
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