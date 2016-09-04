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  • Руководство Ла Лиги хочет ввести видеоповторы с сезона-2017/18

Руководство Ла Лиги хочет ввести видеоповторы с сезона-2017/18

4 сентября 2016, 01:56
16

Руководство Ла Лиги обратилось к Королевской испанской федерации футбола с предложением испытать систему видеоповторов.

«В своем письме Ла Лига попросила федерацию связаться с Международным советом футбольных ассоциаций на предмет тестирования видеотехнологий в матчах Кубка Короля-2017/18 (начиная со стадии 1/16 финала) и Суперкубка Испании.

Мы понимаем, что использование видеоповторов сделает игру более честной и даст возможность избавиться от влияния человеческого фактора, который в современном технологическом обществе неуместен.

Это будет отвечать интересам фанатов и общества, нуждающихся в честной игре. Кроме того, проект поддерживается высокопоставленными футбольными чиновниками», – сказано в заявлении на официальном сайте Ла Лиги.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера
Комментарии (16)
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Aztec58
1472946399
Давно пора!
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Texac777
1472951012
Во что превратить футболе
Ответить
Su27Flanker
1472952870
Молодцы...но и другие тоже спать не должны
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DIDI 23
1472953339
Испытатели системы видеоповторов войдут в историю.
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Аристократ Олжик
1472958024
Интересно, если эта система заработает, закроется ли факультет "театральное искусство и симуляция", в школе Барселоны?
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alboro
1472959096
Давно пора
Ответить
яйва-яйва
1472966798
Это радует!
Ответить
Garrincha58
1472969282
так и до сих пор НТВ+ не решило показ матчей ЛаЛиги в нынешнем году
Ответить
гость shuh
1472973962
для симулянтов это будет удар ниже пояса.
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bomilazdeshnii
1472974454
Кто будет решать делать повтор или нет, судья? Опять человеческий фактор.
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