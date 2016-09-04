Руководство Ла Лиги хочет ввести видеоповторы с сезона-2017/18

Руководство Ла Лиги обратилось к Королевской испанской федерации футбола с предложением испытать систему видеоповторов.

«В своем письме Ла Лига попросила федерацию связаться с Международным советом футбольных ассоциаций на предмет тестирования видеотехнологий в матчах Кубка Короля-2017/18 (начиная со стадии 1/16 финала) и Суперкубка Испании.

Мы понимаем, что использование видеоповторов сделает игру более честной и даст возможность избавиться от влияния человеческого фактора, который в современном технологическом обществе неуместен.

Это будет отвечать интересам фанатов и общества, нуждающихся в честной игре. Кроме того, проект поддерживается высокопоставленными футбольными чиновниками», – сказано в заявлении на официальном сайте Ла Лиги.