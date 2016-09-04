Фернандес: «Ситуация с трансфером Алькасера была деликатной»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о том, почему каталонцы предпочли Пако Алькасера нескольким южноамериканским игрокам, которые также были в трансферном списке испанского клуба.

«Подписание Алькасера было сложным, там была деликатная ситуация. Он молод, имеет большой потенциал и был очень важен для своего прежнего клуба.

В Бразилии много игроков, но почти все они стоят столько же, сколько и футболисты из Европы. А иногда – даже больше.

В итоге мы выбрали Алькасера, который имеет четырехлетний опыт в Ла Лиге. Его адаптация пройдет намного быстрее.

Я всегда говорю, что редкий игрок из Южной Америки может прийти сюда, в большой клуб, и сразу добиться успеха. Почти все они должны сначала поиграть где-то еще. Например, Ривалдо в «Депортиво», Рональдиньо в «ПСЖ», Роналдо в ПСВ и так далее.

Возможно, было бы лучше взять кого-то из Бразилии, но речь идет о тех же деньгах, так что мы выбрали Алькасера», – сказал Фернандес.