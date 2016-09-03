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    Президент «Арсенала»: «Яковлев и Луценко ушли туда, где им больше дали»

    Президент «Арсенала» Петр Кошельников прокомментировал сорвавшиеся трансферы Евгения Луценко и Павла Яковлева.

    «К сожалению, те времена, в которые слово купца было законом, давно прошли. Была окончательная договоренность, оставалось поставить подписи игроков под контрактом.

    Причины в основном понятны – где дали больше, туда они и ушли. Это жизнь, значит, не в такой степени они нужны были», – сказал Кошельников.

    Напомним, Луценко стал игроком «Динамо», а Яковлев перешел в «Анжи».

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    03.09.2016 21:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 сентября 2016, 07:51

      Значит давать надо было больше.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 06:44

      Тут ещё и конкуренция. В Туле в нападении конкурировать особо не с кем. В Анжи передняя линия позволяет бороться с Мболи и Будковским, а также с фланговыми игроками. Луценко вытеснить Панченко будет не реально, но вот на уровне ФНЛ он всегда играл круто, как и Панченко. Так что остаток сезона можно провести и в ФНЛ, а там ЦСКА возможно вернёт Панченко и Луценко станет основным. А финансы - так у Тулы никогда много не было.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 сентября 2016, 22:09

      все ищут места, где кормят лучше. Все логично

      5
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