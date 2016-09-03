Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Маурисио? Вряд ли бы «Спартак» стал брать пустышку»

Ловчев: «Маурисио? Вряд ли бы «Спартак» стал брать пустышку»

3 сентября 2016, 10:39
10

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе защитника «Лацио» Маурисио в «Спартак». Напомним, московский клуб арендовал 27-летнего бразильца на один сезон за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа.

– «Спартак» арендовал Маурисио, расстался с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым. Что это означает?

– Маурисио я плохо знаю. Посмотрел информацию по нему – жесткий, многовато карточек. Но итальянец Каррера знает его по матчам за «Лацио». Вряд ли бы он стал брать пустышку. А брать кого-то надо было, потому что ушли Гранат с Паршивлюком. В них в «Спартаке» не верят. И, по большому счету, правильно, что не верят. Гранат в «Спартаке» так и не заиграл. Непонятная покупка, которую кроме как наличием российского паспорта у игрока не объяснить.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Маурисио Ловчев Евгений
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cdzpbcn
1472890243
Так кто же все таки не стал брать пустышку? Если Спартак тут всё очень сомнительно, пример с тем же гранатом здесь приведен. Если Каррера то тут не всё ясно только время покажет каких игроков он берет.
Ответить
Pilottt
1472890376
Посмотрим...
Ответить
спартак спартаков1
1472891466
да если будет столько карточек.будет много пропусков игр
Ответить
MaxSpartakM
1472896205
Почему то я верю в Маурисио, веть жесткости и правда в обороне Спартака нет, а надо! Что бы такие как Шатов, Дзюба, Коко, Азмун, Портнягин, думали прежде чем идти в обводку! Думаю в игре с Локо он выйдет в основе и будут играть в 3 центральных Боккети Кутепов Маурисио
Ответить
mihail200606
1472897819
В Спартаке за последнее время столько пустышек перебывало...
Ответить
Ильгизар И
1472968151
Желаю успехов всем
Ответить
shpilman
1473056187
Вперед СПАРТАК!!!!!!
Ответить
Главные новости
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
4
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
5
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
11
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
11
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
21
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+