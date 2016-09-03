Ловчев: «Маурисио? Вряд ли бы «Спартак» стал брать пустышку»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе защитника «Лацио» Маурисио в «Спартак». Напомним, московский клуб арендовал 27-летнего бразильца на один сезон за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа.

– «Спартак» арендовал Маурисио, расстался с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым. Что это означает?

– Маурисио я плохо знаю. Посмотрел информацию по нему – жесткий, многовато карточек. Но итальянец Каррера знает его по матчам за «Лацио». Вряд ли бы он стал брать пустышку. А брать кого-то надо было, потому что ушли Гранат с Паршивлюком. В них в «Спартаке» не верят. И, по большому счету, правильно, что не верят. Гранат в «Спартаке» так и не заиграл. Непонятная покупка, которую кроме как наличием российского паспорта у игрока не объяснить.