Дзампарини: «Палермо» договорился с Кассано, но в последний момент все пошло не так»

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини рассказал, что в летнее трасферное окно команду могли пополнить двое нападающих – игрок «Ливерпуля» Марио Балотелли и экс-футболист «Сампдории» Антонио Кассано.

«Палермо» предлагал «Ливерпулю» 1,5 миллиона евро за Балотелли, но «Ницца» предложила четыре миллиона, и он ушел туда.

Кроме того, мы договорились с Кассано, у него было желание выступать за «Палермо», были согласованы финансовые моменты. Однако в последний момент все пошло не так. Посмотрим, как будут обстоять дела в январе», – сказал Дзампарини.