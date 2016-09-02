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  • Митрюшкин: «Аленичев не выпустил бы меня даже при счете 100:0»

Митрюшкин: «Аленичев не выпустил бы меня даже при счете 100:0»

2 сентября 2016, 22:09
20

Экс-голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, который сейчас выступает за швейцарский «Сьон», рассказал о причинах, по которым покинул красно-белых.

«Я о Дмитрии Анатольевиче ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Во-первых, потому что при нем не играл. Во-вторых, он ни разу со мной не общался. В-третьих, потому что в моем случае в клубе творилась неразбериха. Было не хорошо и не плохо. Было никак.

Вот, например, обещают, что я играю домашние матчи ФНЛ в Москве. Но за день до игр звонит тренер вратарей и признается, что не понимает, в составе ли я. Говорил: «Попробуем у Аленичева уточнить». В итоге в последний момент оказывалось, что я не играю. Это ненормально, ты теряешь время из-за того, что нет коммуникации между персоналом и главным тренером. В чемпионате играл Тема Ребров. На кубок – Серега Песьяков. Даже когда мы выигрывали у «Волги» 5:0 после первого тайма, Аленичев все равно меня не выпустил. Думаю, даже если бы 100:0 вели, он обо мне бы и не вспомнил. Тогда я понял: дуться нет смысла, нужно уезжать», – заявил Митрюшкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Сьон Митрюшкин Антон Аленичев Дмитрий
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Sashka Reshetov
1472845686
Считаю,что Антон поступил правильно, уехав из Спартака. Скоро нам понадобиться хороший вратарь с европейским опытом, коим вполне может стать Митрюшкин. Сейчас в нашем футболе сложилась такая ситуация, что на наших футболистов из Европы смотреть не особо хотят. Наши игроки не востребованны, поэтому им нужно хвататься за любой шанс показать себя в Европейском чемпионате, чтобы попасть в топ-клуб, выйти на топ-уровень... Хочется пожелать ему удачи, здоровья и везения!
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МЯСО87
1472845815
Правильно сделал что уехал! Если не дают расти в своем клубе надо валить. Если будешь тащить Сьен то думаю выкупят обратно. За зборную играл просто супер, спасибо!
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nik55
1472845891
все правильно сказал
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Rzn_za_cska
1472851695
Значит видели в тебе лоха :-)
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KorolShut
1472853827
За 4 матча в Сьене 9 голов пропустил, и о чем то еще говорить он будет
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ДСА
1472874901
И где теперь Аленичев? Не у дел.
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Texac777
1472875397
Потому что ты мешок))
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RedWhiteFanS
1472876197
Шёл бы тогда в математическую школу а не в футбольную. Играет сильнейший а не по очереди.
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Фан666
1472877906
ну так прояви себя в новой команде, чего теперь зря говорить не выпускали. Вот в Сьене сядет на банку и тоже будет заговор искать
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shpilman
1472881134
надеюсь к 2018 станешь №1
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