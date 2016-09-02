Митрюшкин: «Аленичев не выпустил бы меня даже при счете 100:0»

Экс-голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, который сейчас выступает за швейцарский «Сьон», рассказал о причинах, по которым покинул красно-белых.

«Я о Дмитрии Анатольевиче ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Во-первых, потому что при нем не играл. Во-вторых, он ни разу со мной не общался. В-третьих, потому что в моем случае в клубе творилась неразбериха. Было не хорошо и не плохо. Было никак.

Вот, например, обещают, что я играю домашние матчи ФНЛ в Москве. Но за день до игр звонит тренер вратарей и признается, что не понимает, в составе ли я. Говорил: «Попробуем у Аленичева уточнить». В итоге в последний момент оказывалось, что я не играю. Это ненормально, ты теряешь время из-за того, что нет коммуникации между персоналом и главным тренером. В чемпионате играл Тема Ребров. На кубок – Серега Песьяков. Даже когда мы выигрывали у «Волги» 5:0 после первого тайма, Аленичев все равно меня не выпустил. Думаю, даже если бы 100:0 вели, он обо мне бы и не вспомнил. Тогда я понял: дуться нет смысла, нужно уезжать», – заявил Митрюшкин.

