Зинченко: «Гвардиола – открытый человек, который любит общаться с игроками о футболе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, поделился впечатлениями от работы с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

— Вы достаточно много играли в межсезонье, в товарищеских матчах. На какой позиции Вас видел Гвардиола? Какие у него вообще требования были к Вам?

— Первые матчи я играл под нападающим. Требования к игрокам на этой позиции: открываться между линиями, искать мячи, передачи, начинать атаки, разгонять атаки и контролировать игру. Игроки центральной части поля действительно должны контролировать игру. В последних играх он уже использовал меня на фланге. Он знал, что я и там, и там могу сыграть, чему я очень рад. Благодаря тренерам донецкого «Шахтера» и «Уфы» я комфортно себя чувствую и на фланге, и в середине поля.

— Когда Вы общались с Гвардиолой, что он говорил, что просил?

— Пеп очень любит, когда с ним общаются. Он очень открытый человек. Он любит, когда к нему подойдешь и спросишь, как дела или смотрел ли он футбол. Ему это очень приятно. Он просит футболистов об этом. Вспоминая первую неделю, на теории он объясняет, а мы все молчим, закрытые. Ему это очень не нравилось. А потом потихоньку все начали привыкать к его требованиям и стали более открытыми. Беседы у нас были с ним, и достаточно много, даже не вспомню какую-то конкретно. В основном все было по игре.

— Гвардиола объяснил как-то, что Вам нужно уйти в аренду? Или Вас просто поставили перед фактом? Или он объяснил, что так будет лучше?

— Да, у нас была беседа с ним. Он вызвал меня и спросил, чего я хочу. Конечно, я сказал, что хочу остаться в команде. Через дня два-три он еще раз меня позвал, была беседа и он сказал, что для меня это будет очень хороший шаг, поскольку в ПСВ и отличный тренер, и чемпионат хорошего уровня, плюс Лига чемпионов — это все условия для молодого футболиста. Естественно, все зависит от меня. Вообще можно в любом месте прогрессировать и расти. Все зависит от желания и от головы.

— Вы в принципе не сильно расстроились?

— Чего расстраиваться? Команда играет в Лиге чемпионов, последние два года чемпион страны. Я там был, общался с тренерским штабом, мне все понравилось.

— Филлип Коку играл с Гвардиолой. У них какие-то отношения сохранились?

— Конечно, они общаются, насколько я знаю, и по сей день держат связь.

— В Нидерландах какие будете ставить перед собой цели? Обязательно вернуться в «Манчестер Сити» через год? Или пока что об этом не задумываетесь?

— Цели, безусловно, самые высокие будут. Все будет зависеть от меня.