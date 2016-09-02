Бывший арбитр ФИФА: «Российские судьи творят что хотят»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подверг критике работу судей по итогам первых пяти туров российской Премьер-лиги.

«Это уже не критика в адрес нашего судейства, а просто констатация факта. Арбитры, находясь в хорошей позиции, видят явное нарушение правил и игнорируют его. В мою бытность об этом говорили: «Убийство лысого в подвале». И все это происходит в пятом туре. Обычно такие ошибки характерны для второго круга, когда одна группа команд уже начинает бороться за чемпионство и еврокубки, а другая – за выживание.

Чтобы всем все стало понятно по матчу «Томь» – ЦСКА, можно вспомнить письмо арбитров после слов Евгения Гинера об отце Валентина Иванова и высказывание Леонида Слуцкого об отечественных арбитрах. Нужно не письма писать, а защищать честь и достоинство судейского корпуса. В матче в Томске были не судейские ошибки, а злоупотребление служебным положением.

Валентин Иванов лишь раз за пять туров прокомментировал судейские ошибки. Это беспринципный человек, который плывет по течению. Его подчиненные творят что хотят. В мою бытность арбитром после каждого тура мы собирали пресс-конференцию и обсуждали ошибки. А то, что Иванов предпочитает отмалчиваться, говорит об отсутствии у него управленческих навыков», – сказал Хусаинов.