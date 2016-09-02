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Бывший арбитр ФИФА: «Российские судьи творят что хотят»

2 сентября 2016, 16:06
23

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подверг критике работу судей по итогам первых пяти туров российской Премьер-лиги.

«Это уже не критика в адрес нашего судейства, а просто констатация факта. Арбитры, находясь в хорошей позиции, видят явное нарушение правил и игнорируют его. В мою бытность об этом говорили: «Убийство лысого в подвале». И все это происходит в пятом туре. Обычно такие ошибки характерны для второго круга, когда одна группа команд уже начинает бороться за чемпионство и еврокубки, а другая – за выживание.

Чтобы всем все стало понятно по матчу «Томь» – ЦСКА, можно вспомнить письмо арбитров после слов Евгения Гинера об отце Валентина Иванова и высказывание Леонида Слуцкого об отечественных арбитрах. Нужно не письма писать, а защищать честь и достоинство судейского корпуса. В матче в Томске были не судейские ошибки, а злоупотребление служебным положением.

Валентин Иванов лишь раз за пять туров прокомментировал судейские ошибки. Это беспринципный человек, который плывет по течению. Его подчиненные творят что хотят. В мою бытность арбитром после каждого тура мы собирали пресс-конференцию и обсуждали ошибки. А то, что Иванов предпочитает отмалчиваться, говорит об отсутствии у него управленческих навыков», – сказал Хусаинов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (23)
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ZENIT GOAL
1472821922
"В твою бытность" ты сам судил,как тебе хотелось,один матч Зенита с Балтикой в 1998 чего стоит.
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Мы Русские
1472823616
Красавчик, правильно сказал. Купи/продай, ЦСКА откровенно подсуживают, а Краснодар и Ростов топят.
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Nooki
1472824216
Я эту гниду помню только по 1ому матчу! когда он добавил 13 мин !! играли Зенит-Балтика!!
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ivanthebest
1472824311
Давно ясно что Гнидер на всех давит, а все эти слабачки, как последние сучки это терпят и пляшут под его дудку... Если бы не эти судьишки, чемпионских званий у коней было бы напорядок меньше...
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bringing
1472826956
Это точно.А главное все на всю Страну видят и хер что зделать.Бабло и власть все очкуют.
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Павел Амурский
1472827379
Это точно, половину матчей цээска и спартак выигрывают с помощью коррумпированных судей.
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kykyi
1472827910
Да вся страна живет не по законам, а по понятиям.Тоже самое происходит и в обычных судах и на выборах и кругом. В криминальной стране не может быть честного футбола.
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андрей андреев
1472828312
Удивил)))Это что,только в футболе? Страна коррупционеров и воров катится в ад.Экономика достигла дна..... и начала копать.(Кто не верит ,может посмотреть экономические показатели за прошедший год)
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subbotaspartak
1472829983
Чтоб вы тут не писали, я футбол буду смотреть, Хоть и в этой стране, где-то надо гореть. Иногда проиграем, иногда победим, Всех зажравшихся сук этим не объедим. Не столкнуть их, не сдвинуть и не переродить. А судить? Судья Дредд будет честно судить.
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hunta
1472831765
А в других чемпионатах иначе..? Ничуть..., благодаря одному такому " правдорубу", свалившему в штаты - проблемы с Олимпиадой...
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