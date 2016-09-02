Черчесов: «Я бы хотел, чтобы Василий Березуцкий и дальше был капитаном сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не намерен вмешиваться в выбор капитана национальной команды.

«Будет ли Василий Березуцкий капитаном команды на постоянной основе? На сегодняшний день Березуцкий – капитан команды. Я бы хотел, чтобы он и дальше был капитаном. Время покажет. У меня к нему по вчерашней игре и вообще по тем дням, которые команда провела вместе, вопросов нет. Кстати, думаю, что это была его идея – пойти к зрителям. Есть вещи, в которых главный тренер не должен принимать участие. Повторяю: команда – живой организм, и какие-то моменты она должна сама регулировать внутри», – заявил Черчесов.