Фернандес: «Алькасер морального готов быть игроком замены»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о том, какая роль в команде ждет новичка каталонцев Пако Алькасера.

«Он морально готов быть игроком замены. Луис Суарес – лучшая девятка в мире. Он находится на другом уровне.

Пако Алькасер – действительно хороший футболист, он усилит команду, но ему нужно учиться у лучших. Мы искали нападающего на те случаи, когда не сможет играть Суарес. Нужен был игрок, который хорош на этой позиции.

Бывший спортивный директор «Валенсии» сказал вчера, что Алькасер продан дешево. Мы подписали хорошего игрока, который во многом поможет нам.

Я сказал ему, куда он переходит и что его здесь ждет. Всем новичкам я рассказал о том, чего они могут ожидать», – подчеркнул Фернандес.