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    Митрофанов: «Зенит» не отпустил Витселя, так как не смог найти ему замену»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, почему петербургский клуб решил не продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».

    «Что касается Витселя, то ситуация развивалась по-разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась. Мы вели переговоры по одному из игроков, которого хотели видеть в «Зените». Тем не менее, сделка не состоялась, и было принято решение трансфер Витселя в «Ювентус» не осуществлять, отложив вопрос как минимум до зимы.

    Что касается Гарая, семейные сложности вынудили его переехать в Испанию. Несмотря на то, что у него оставалось еще три года контракта, мы решили пойти ему навстречу. Вопрос также находился в финансовой плоскости, и когда мы получили необходимую сумму, мы его отпустили», – сказал Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    01.09.2016 16:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 сентября 2016, 18:00

      почему в свое время не купили Ерохина он ничуть не хуже Витселя

      0
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      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Garrincha58 2 сентября 2016, 08:41

      Видимо побоялись, что он как рязанцев, бухаров

      0
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 1 сентября 2016, 17:15

      и когда мы получили необходимую сумму, мы его отпустили», – сказал Митрофанов.
      помоему ясно почему не отпустили Витселя.не устроила сумма их,не устроила бы и сумма за Гарая и его бы не пустили и похрен на его обстоятельства.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 1 сентября 2016, 17:13

      гремучая смесь рыночной экономики и средневековья. позарился на деньги-оказался крепостным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      ekip2055 1 сентября 2016, 17:09

      А Маурисио чем не замена?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 1 сентября 2016, 16:59

      Теперь Ткаченко заткнется?! Орал тут что это Юве виноват что трансфер сорвался. Болтун хренов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 сентября 2016, 16:49

      Лучше уж Аксель, чем самарис

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      Опдавайдавай 1 сентября 2016, 16:41

      Во, хоть один правду сказал)

      -2
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