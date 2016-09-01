Семин: «В командах, в которых оказывался Ротенберг, дела шли хорошо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансфер защитника «Ростова» Бориса Ротенберга в московский клуб.

«Ротенберг – квалифицированный игрок, который особенно хорошо проявил себя в минувшем сезоне. В «Ростове» Борис являлся игроком основного состава и со своей командой стал серебряным призером чемпионата.

Считаю его везучим: в командах, в которых он оказывался, дела шли хорошо, приходили достижения. Нам не хватало защитников, но сейчас эта проблема решена», – отметил Семин.