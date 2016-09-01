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  • Семин: «В командах, в которых оказывался Ротенберг, дела шли хорошо»

Семин: «В командах, в которых оказывался Ротенберг, дела шли хорошо»

1 сентября 2016, 15:52
12

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансфер защитника «Ростова» Бориса Ротенберга в московский клуб.

«Ротенберг – квалифицированный игрок, который особенно хорошо проявил себя в минувшем сезоне. В «Ростове» Борис являлся игроком основного состава и со своей командой стал серебряным призером чемпионата.

Считаю его везучим: в командах, в которых он оказывался, дела шли хорошо, приходили достижения. Нам не хватало защитников, но сейчас эта проблема решена», – отметил Семин.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Ротенберг Борис Семин Юрий
Комментарии (12)
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Измайловский Кочегар
1472734444
Позор!
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cdzpbcn
1472736107
Шпалыч хотел сказать, что проблема с судьями решена. Шпалыч пошел по стопам КББ, так что в конце сезона все будут говорить о тренерском гении Семина.
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Chesn0k
1472736273
дорогой талисман
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FanatSerj
1472736716
"Считаю его везучим" а Шпалыч честен, вот же не обманывает, как есть все сказал. А не стал расписывать, что супер-пупер футболист с офигенными навыками игры в футбол. Старательный парень, в этом ему не откажешь, но не быстрый, подключения в атаку от в его исполнении больше вреда чем пользы. Сколько он обрезов приволакивал в Ростове, да и навесы у него а бы как получались.
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richi
1472739185
Ротенберг вообще ни о чем. Палыч хочет заручиться расположением его папы или дяди?
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Леонид К..
1472739624
В каком -то спортивном издании, месяц примерно назад. читал, что этот самый футболист Ротенберг жуть как хотел играть в "Динамо" и быть поближе к семье. Вроде бы "Ростов" взял его в аренду, а потом столичная команда решила его вернуть себе. Теперь он страсть как понадобился господину Сёмину. "Локомотив" с ним как попрёт!
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Kollljan
1472746019
Понятно почему.
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Polilux
1472751913
Не дай бог , из Локо смоют деньги как из Динамо ! Мыльный чел вместе с папашей !
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