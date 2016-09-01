«Краснодар» хотел приобрести Итурбе и Сусо

Эксперты «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Герман Ткаченко рассказали, что в последние дни трансферного окна «Краснодар» мог приобрести нескольких известных футболистов.

«Краснодар» активно интересовался аргентинским нападающим «Борнмута» Хуаном Итурбе, но приобрести его не смог. После того, как «Краснодар» потерял из-за травмы Мамаева, в клубе думали о сильном атакующем футболисте, который мог бы и его заменить, и на фланге заменить Ари, то есть сыграть и на другой позиции. Сусо не отпустил «Милан», — сказал Ткаченко.