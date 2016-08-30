Ткаченко: «Бен Арфа был в шаге от перехода в «Краснодар»

Агент Герман Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе французского нападающего Атема Бен Арфа в «Краснодар».

«Хатем Бен Арфа был в шаге от перехода в «Краснодар». В конце прошлого сезона у него заканчивался контракт с «Ниццей», в мае его семья приезжала в Краснодар, смотрела строящийся стадион, прекрасную базу, разговаривала с Галицким и другими руководителями клуба. Что случилось? Либо «Краснодар» оказался не готов «дожимать», либо мы по-прежнему проигрываем конкуренцию скамейке «ПСЖ», – заявил Ткаченко в эфире «Матч ТВ».