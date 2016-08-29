Жулиано: «Я не Халк, но определенное сходство есть»

Полузащитник «Зенита» Жулиано в эфире канала «Матч ТВ» прокомментировал сравнения с Халком.

«Я в курсе сравнений с Халком, от этого мне никуда не деться. Когда выбирал седьмой номер, не знал, что до меня под этим номером играл именно Халк. Меня радует это сравнение, определенное сходство действительно есть. Но я не Халк. Халк более фланговый игрок, я же люблю располагаться в центре. Козыри Халка в индивидуальных качествах, а я более командный игрок. Удар? Я тоже могу хорошо пробить, но удар Халка посильнее», – сказал Жулиано.

Также футболист поделился ожиданиями от нынешнего сезона.

«В «Зените» я хочу стать чемпионом и пройти как можно дальше в Лиге Европы. «Зенит» – это большой клуб, который хорошо известен во всем мире. Меня не отпугивает то, что мы сейчас не играем в Лиге чемпионов. Думаю, мы там обязательно окажемся уже в следующем сезоне».

Кроме того, Жулиано рассказал о своем желании поиграть в топ-клубе.

«У меня есть мечта поиграть в европейском топ-клубе. Я люблю смотреть чемпионат Англии, там высочайший уровень конкуренции. В Испании тоже замечательный чемпионат. Слежу и за Бундеслигой. В общем, я в курсе всего, что происходит в европейском футболе, и готов к любому повороту событий».