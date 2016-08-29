Рог – игрок «Наполи»

Полузащитник загребского «Динамо» Марко Рог стал игроком «Наполи». Об этом сообщил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис на своей странице в Twitter.

«После медицинского осмотра мы можем объявить о прибытии в «Наполи» еще одного превосходного футболиста.

Эта покупка сделает среднюю зону максимально укомплектованной, что позволит тренеру использовать разные схемы в матчах против итальянских и европейских команд.

Добро пожаловать в «Наполи», Рог», – написал Де Лаурентис.

В нынешнем сезоне Рог сыграл за «Динамо» 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.