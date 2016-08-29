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    «Локомотив» может приобрести у «Фламенго» Герреро

    Нападающий «Фламенго» Паоло Герреро может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации источника, 32-летний перуанец находится в списке потенциальных приобретений железнодорожников до закрытия летнего трансферного окна.

    По данным Transfermarkt, стоимость Герреро составляет 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за «Фламенго» в бразильской Серии А 12 матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.08.2016 12:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 14:48

      Можно было и получше найти, чем игрока, который переживает сейчас закат своей карьеры у себя на родине) и пусть там остаётся, не надо его дёргать

      -2
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      Рейтинг: +585

      tilvan 29 августа 2016, 14:41

      своих надо домой звать и из молодежки подтягивать

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 августа 2016, 13:51

      Однозначно нужен. Опытный, игрок сборной, голевое чутьё есть. А возраст, так можно не на весь матч, а во втором тайме, когда защитники соперников устанут и он сможет блеснуть мастерством. Это уж точно намного лучше чем Вучинич в Спартак.

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 29 августа 2016, 12:32

      С одной стороны и опыт есть, и реализация (лучший бомбардир своей сборной как-никак), с другой - уже 32 года. Даже и не знаю, нужен ли

      2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > Dammit 29 августа 2016, 12:37

      посмотри на каком месте Локомотив и найдешь ответ

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit > SandersMax 29 августа 2016, 23:29

      Место не всегда решает. На каком бы месте ни была команда - лишний "условно "Шкулетич"" не поможет.

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      Рейтинг: +997

      egrrr 29 августа 2016, 12:06

      Утятина. Не будет его никто покупать, кому нужен 32 летний игрок с непонятной статистикой?

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > egrrr 29 августа 2016, 12:24

      Герреро хороший игрок, а у локо проблемы с реализацией огромные. кроме того трансферная стоимость не будет большой. наверняка трансфер состоится. что касается статистики то смотри не только на начавшийся сезон. к тому же он лучший бомбардир кубка Америки

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