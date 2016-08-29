«Локомотив» может приобрести у «Фламенго» Герреро

Нападающий «Фламенго» Паоло Герреро может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации источника, 32-летний перуанец находится в списке потенциальных приобретений железнодорожников до закрытия летнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость Герреро составляет 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за «Фламенго» в бразильской Серии А 12 матчей, в которых забил четыре гола.