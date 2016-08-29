Кудряшов получил сотрясение мозга в игре с «Тереком»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов получил легкое сотрясение мозга во время поединка пятого тура РФПЛ против «Терека» (1:2), сообщил врач желто-синих Владимир Хохлов. Перед перерывом игрок был вынужден покинуть поле при помощи носилок.

«У Кудряшова небольшое сотрясение. Его нужно понаблюдать два-три дня. Думаю, с ним все будет в порядке. Он отправился в расположение сборной России», – сказал Хохлов.

Напомним, Кудряшов получил вызов в сборную России на товарищеские встречи с Турцией и Ганой.