Гьян перейдет в «Рединг» на правах аренды

По информации Getreading, форвард «Шанхай СИПГ» Асамоа Гьян продолжит карьеру в «Рединге». Ганец перейдет в команду из Чемпионшипа на правах аренды. При этом часть немаленькой зарплаты (227 тысяч фунтов стерлингов в неделю) 30-летнему игроку будет выплачивать китайский клуб.

Сегодня пройдет медицинское обследование футболиста в «Рединге». По словам самого Гьяна, он в курсе об интересе со стороны «Сандерленда» и «Фулхэма», и пока не намерен отвечать отказом ни на один из вариантов.