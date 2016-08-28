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    Майкон: «Локомотив» должен вернуться на первые места»

    Нападающий столичного «Локомотива» Майкон после победы над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре Премьер-лиги отметил, что железнодорожники должны вернуться на лидирующие позиции в России.

    «Эмоции самые хорошие. Я не играл полгода, а сейчас вышел в основе и провел тайм. Нужно набирать форму. Чувствую, что в плане физики все становится лучше. Во время перерыва на матчи сборных буду усиленно работать и готовиться к матчу со «Спартаком». «Локомотив» должен вернуться на первые места».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    28.08.2016 23:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 29 августа 2016, 00:26

      ну все всего один раз выиграли и все чемпионы!!) вот оно шапкозакидательское отношение!!!!! как будто 7 матчей подряд выйграли

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Armagiddon 29 августа 2016, 07:17

      точно..))))

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      Рейтинг: +226

      LokoBars 28 августа 2016, 23:42

      Надо Спартак сначала обыграть, а потом уже про первые позиции говорить!

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      Рейтинг: +33707

      zra78 > LokoBars 29 августа 2016, 00:01

      И Зенит,ЦСКА и т.д.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > LokoBars 29 августа 2016, 03:34

      Ну Краснодар не слабый клуб. К тоже же сегодня Локомотив очень качественно играл, удачи им против Спартака.

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