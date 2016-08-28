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    Бубнов: «При Луческу «Зенит» делает акцент на коллективной игре»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что с приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера «Зенита» акцент в стане сине-бело-голубых сместился на коллективную игру.

    «Луческу в отличие от Виллаш-Боаша больше работает над построением командной игры, что логично после ухода Халка. Румынский специалист требует от игроков постоянных перемещений, смены позиций и активной работы флангов, в особенности это касается крайних защитников.

    Видно, что «Зенит» прибавляет в организации игры, прежде всего в атаке. При Виллаш-Боаше в Санкт-Петербурге делали акцент на индивидуальном мастерстве, а сейчас – коллективная игра с периодическими взрывами. Основной посыл таков, что футболисты «Зенита» не перекатывают мяч друг другу на своей половине поля, как это было раньше, а ищут варианты впереди. Атакуя, они стараются контролировать мяч, что отличает классные команды», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.08.2016 13:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 28 августа 2016, 18:04

      Во! И Бубнов догадался!

      0
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      Рейтинг: +7776

      BarStep 28 августа 2016, 15:20

      Луческу не для Зенита, их тема - тренер типа Боаш

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3928

      Kollljan 28 августа 2016, 14:39

      Уже об этом кто только не говорит, а тут еще и Бубнов.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 28 августа 2016, 13:46

      это только слепой не заметит, глубина анализа мельчает...

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 28 августа 2016, 13:32

      Бубну наверное платят за такие глубокие "аналитические выкладки"????
      это если даже по рублю за слово, то можно сказать- "жизнь удалась" у балабола...

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 августа 2016, 13:28

      При Виллаше Зенит играл лучше, при цыгане пошел на спад

      -3
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      Рейтинг: +332

      семечкин > a-rakhmatov 28 августа 2016, 13:34

      при Халке и без него...
      Луческа совсем не хуже, просто "черви расползлись", а на перловку лещ не клюёт))))

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > a-rakhmatov 28 августа 2016, 13:35

      Потому что был отличный распасовщик и забивала Халк. Всё прально Бубнов сказал. КОманда всегда играет хуже,когда все играют на одного человека.А Луческу наоборот пытается коллектив строить! Я не болельщик зенита!

      1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 13:10

      будет ли от этого польза? вопрос

      0
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