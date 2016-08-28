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    ФНЛ. «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне, «Сокол» сыграл вничью с «Сибирью»

    В матче 10-го тура первенства ФНЛ «Динамо» на своем поле потерпело первое поражение в сезоне от «Тосно» – 0:1. Три очка клубу из Ленинградской области принес гол Младена Кашчелана.

    В другой встрече «Сокол» обменялся голами с «Сибирью» и сыграл вничью со счетом 1:1.

    Первенство ФНЛ. 10-й тур

    Динамо (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кашчелан, 78.

    Сокол (Саратов) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Галыш, 50; 1:1 – Беляев, 67.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 29 августа 2016, 08:27

      Пожалуй теперь стало ясно, что не все в Динамо безоблачно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 28 августа 2016, 19:05

      Тосно рулит! :D

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