ФНЛ. «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне, «Сокол» сыграл вничью с «Сибирью»

В матче 10-го тура первенства ФНЛ «Динамо» на своем поле потерпело первое поражение в сезоне от «Тосно» – 0:1. Три очка клубу из Ленинградской области принес гол Младена Кашчелана.

В другой встрече «Сокол» обменялся голами с «Сибирью» и сыграл вничью со счетом 1:1.

Первенство ФНЛ. 10-й тур

Динамо (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кашчелан, 78.

Сокол (Саратов) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Галыш, 50; 1:1 – Беляев, 67.

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