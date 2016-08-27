ЦСКА может вернуть Витиньо из аренды

Нападающий ЦСКА Витиньо, который на правах аренды выступает за «Интернасьонал», может вернуться в московский клуб.

Договор аренды между ЦСКА и бразильцами рассчитан до конца этого года. По информации Mundogrenal, «Интернасьонал» хочет удержать футболиста у себя.

Также источник сообщает, что Витиньо интересуется «Галатасарай», который готов заплатить за него десять миллионов евро.

В этом сезоне бразильской Серии А Витиньо сыграл 17 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевых паса.