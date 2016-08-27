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ЦСКА может вернуть Витиньо из аренды

27 августа 2016, 20:17
14

Нападающий ЦСКА Витиньо, который на правах аренды выступает за «Интернасьонал», может вернуться в московский клуб.

Договор аренды между ЦСКА и бразильцами рассчитан до конца этого года. По информации Mundogrenal, «Интернасьонал» хочет удержать футболиста у себя.

Также источник сообщает, что Витиньо интересуется «Галатасарай», который готов заплатить за него десять миллионов евро.

В этом сезоне бразильской Серии А Витиньо сыграл 17 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевых паса.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Интернасьонал Витиньо
Комментарии (14)
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chegaev88
1472318640
Витек может повзрослел уже. Надо коням впереди усиливаться.
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M@k@R_NVRS
1472320317
однозначно нужно возвращать ))
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LOKOfanatik19
1472324280
Даже я, болельщик ЛОКО, не могу без Слез смотреть на атаку ЦСКА... так дело не пойдет, что они в ЛЧ будут делать(не надо говорить, что ЛОКО там нету, я за все Рос. клубы болею в Европе) надо возвращать, а то с нынешними игроками просто беда!
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shurik45
1472327175
Пиздос просто какой-то ,стадион значит отгрохоли ,а играть некому ? Ни только в нападении ,по всем позициям труба. Сегодня уже Марик и Дзага ,завтра ....
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Snek
1472328313
Будет опять "трёшки" отгружать :)))
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ZhenjaSAB
1472331771
Нападение явно хромает.
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fantom23
1472337217
Ну не знаю-не знаю....Может быть уже начнут со Слуцким друг - друга понимать....
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каа
1472356958
Безусловно талантливый игрок... Нужно просто дать время в официальных матчах (беда Слуцкого- работает с готовыми игроками)...и результат не заставит себя ждать...
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alexis02lion
1472372315
да ладно. ЦСКА уже привык что нет нападающих. Сбагрить в Турцию неплохой вариант. Тем более он с новыми партнёрами раскрылся, а в ЦСКА всё те же лица.
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vovan55
1472378018
А куда деваться? забивать некому...остается всех брать измором и в конце проталкивать мяч сопернику...
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