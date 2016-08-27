Раньери: «Теперь мы начинаем наш сезон»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал результат матча третьего тура АПЛ против «Суонси» (2:1). Действующие чемпионы одержали первую победу в этом сезоне.

«Я очень счастлив. В первом тайме мы играли очень хорошо. В втором могли заканчивать игру, но не забили пенальти, а в конце сами усложнили себе жизнь. Но это хорошие три очка, я счастлив.

Эти очки очень важны, потому что первую встречу мы проиграли, а в двух домашних матчах взяли четыре балла – это неплохо.

Ничья с «Арсеналом» – нормальный результат, а сегодня мы хорошо выступили. Я доволен.

У нас хорошая платформа. Мы хотели сохранить весь состав, но это было невозможно, и один человек ушел. Это нормально. Мы счастливы и теперь начинаем наш сезон», – сказал Раньери.