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    Кержаков займет место в воротах «Зенита» в матче с «Амкаром»

    Стали известны составы «Зенита» и «Амкара» на матч 5-го тура Премьер-лиги. Отметим появление на поле голкипера «Зенита» Михаила Кержакова и защитника «Амкара» Брайана Идову, который является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга.

    «Зенит»: М. Кержаков, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.

    «Амкар»: Селихов, Милькович, Джикия, Зайцев, Занев, Баланович, Комолов, Бодул, Огуде, Идову, Анене.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 17:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 27 августа 2016, 18:08

      Почему Луческу так верит в Кокошу(( ? Он уже, вроде, свой кредит использовал ))

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 27 августа 2016, 17:38

      давно так надо было!!! удачи Кержакову!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 17:27

      не уж то шанс дали? Лодыгин же the best

      -1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 27 августа 2016, 17:27

      Опять коко в составе...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > ZENIT GOAL 27 августа 2016, 17:40

      А вдруг прорвет )

      0
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 27 августа 2016, 17:24

      Джюбиньо жги!

      0
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