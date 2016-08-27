Кержаков займет место в воротах «Зенита» в матче с «Амкаром»

Стали известны составы «Зенита» и «Амкара» на матч 5-го тура Премьер-лиги. Отметим появление на поле голкипера «Зенита» Михаила Кержакова и защитника «Амкара» Брайана Идову, который является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит»: М. Кержаков, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.

«Амкар»: Селихов, Милькович, Джикия, Зайцев, Занев, Баланович, Комолов, Бодул, Огуде, Идову, Анене.