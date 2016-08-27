Рыжиков: «Грасия и Бердыев – фанатики своего дела. Но иностранцам тяжелее у нас»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков дал оценку работе Хави Грасие на посту наставника команды

«Работа с Хави оставляет лишь положительные эмоции. После нескольких месяцев работы с ним пока ничего плохого сказать не могу. В самом начале были какие-то шероховатости и недопонимания из-за языкового барьера, поменялось меню в столовой, тренировочный процесс. Но за эти месяцы я смотрю и вижу, что еще ни одно упражнение не повторилось и всегда все занятия разные, хоть и одной направленности – все через мяч.

Похож ли Грасия на Бердыева? Бердыев и Хави обладают хорошей выучкой и знают, чего они хотят от команды, могут донести до игроков. Они фанатики своего дела. Но иностранцам тяжелее. Хави знает, чего он хочет, понимает, как этого достичь. Вы просто дайте ему время и он сделает боеспособный коллектив, который будет бороться за самые высокие места», – заявил Рыжиков.