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    АПЛ. «Челси» разгромил «Бернли», «Арсенал» обыграл «Уотфорд» и другие результаты

    «Челси» в 3-м туре АПЛ разгромил на своем поле «Бернли» со счетом 3:0. Голы в этом матче забили Эден Азар, Виллиан и Виктор Мозес.

    «Арсенал» на выезде обыграл «Уотфорд», а «Лестер» с трудом справился с «Суонси» на своем поле. Из других результатов отметим победу «Эвертона» над «Сток Сити».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Саутгемптон – Сандерленд – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дефо, 80 (с пенальти); 1:1 – Родригес, 85.

    Челси – Бернли – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Азар, 9; 2:0 – Виллиан, 41; 3:0 – Мозес, 89.

    Кристал Пэлас – Борнмут – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кинг, 11; 1:1 – Данн, 90.

    Эвертон – Сток Сити – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гивен, 51 (в свои ворота).

    Лестер – Суонси – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Варди, 32; 2:0 – Морган, 52; 2:1 – Фер, 80.

    Уотфорд – Арсенал – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Касорла, 9; 0:2 – Санчес, 40; 0:3 – Озил, 45; 1:3 – Перейра, 57.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 18:55
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