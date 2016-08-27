Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Материалы

Челси - Бернли

27.08.2016, Суббота, 17:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 3 тур Челси - Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 18:00 Челси 1:1 Бернли
1 тур
18 августа, понедельник 23:00 Бернли 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
24 тур
30 января, суббота 20:30 Бернли 1:2 Челси
4 тур
29 августа, суббота 15:45 Челси 3:0 Бернли
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 00:00 Челси 1:1
(4:5)п		 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 29 августа 2016, 00:58

    Конте старается и Коста тоже!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +136

    UmbroDon 27 августа 2016, 22:28

    Так держать!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 27 августа 2016, 19:16

    Челси старается - молодцы!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 