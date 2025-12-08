Введите ваш ник на сайте
«Аталанта» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 9 декабря 2025 с коэффициентом 1.63

08 декабря 2025 9:11
Аталанта - Челси
09 дек. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Обе команды забьют
Сделать ставку

9 декабря на стадионе «Адзурри д’Италия» пройдeт ключевая встреча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аталанта» и «Челси» имеют по 10 очков и ведут борьбу за максимально выгодную позицию в плей-офф. Обе команды находятся в хорошей форме на европейской арене, стабильно забивают и демонстрируют грамотную игру в обороне.

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо уверенно держится в группе: 4 матча без поражений, при этом команда не пропускает три еврокубковых игры подряд. Победа 3:0 над «Айнтрахтом» на выезде показала, как качественно «Аталанта» умеет перестраиваться в большом турнире.
В пяти последних матчах команда оформила 11 забитых мячей – в среднем 2.20 за игру. Однако в национальном чемпионате есть колебания: два поражения от «Наполи» и «Вероны» говорят о нестабильности в тяжeлых выездных матчах. Но дома «Аталанта» очень крепка – не проиграла в 9 из 11 встреч.

«Челси»

Лондонцы взяли 10 очков и также идут без поражений на еврокубковой дистанции последних туров. Победа над «Барселоной» 3:0 стала важным сигналом: команда уверенно справляется с топ-соперниками. У «Челси» отлично работает прессинг и быстрые атаки.
Стабильно забивает – серия 5 матчей с голами в ЛЧ. В обороне лондонцы надeжнее соперника: всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр, в среднем 0.80. Но в АПЛ команда периодически буксует, что видно по ничьей с «Арсеналом» и поражению от «Лидса».

Факты о командах

«Аталанта»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд в ЛЧ
  • 3 сухих матча подряд в ЛЧ
  • В среднем: 2.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Очень сильна дома: 9 из 11 матчей без поражений

«Челси»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 20 из 22 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Уверенная победа над «Барселоной» в прошлом туре ЛЧ

Прогноз на матч «Аталанта» – «Челси»

Обе команды играют активно, результативно и редко покидают поле без гола. «Аталанта» любит атаковать, особенно в домашних матчах, но эти действия часто открывают зоны у своих ворот. «Челси» обладает более надeжной структурой и будет стремиться контролировать инициативу.

Матч ожидается упорным: у хозяев – преимущество поля, у гостей – более выстроенная оборона. Высока вероятность обмена голами и умеренной результативности, при небольшом перевесе лондонцев.

Идеальная стратегия – ставка на результативный футбол с акцентом на «Челси».

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.63
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 голов – коэффициент 1.90

1.63
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Челси Аталанта
