9 декабря на стадионе «Адзурри д’Италия» пройдeт ключевая встреча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аталанта» и «Челси» имеют по 10 очков и ведут борьбу за максимально выгодную позицию в плей-офф. Обе команды находятся в хорошей форме на европейской арене, стабильно забивают и демонстрируют грамотную игру в обороне.

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо уверенно держится в группе: 4 матча без поражений, при этом команда не пропускает три еврокубковых игры подряд. Победа 3:0 над «Айнтрахтом» на выезде показала, как качественно «Аталанта» умеет перестраиваться в большом турнире.

В пяти последних матчах команда оформила 11 забитых мячей – в среднем 2.20 за игру. Однако в национальном чемпионате есть колебания: два поражения от «Наполи» и «Вероны» говорят о нестабильности в тяжeлых выездных матчах. Но дома «Аталанта» очень крепка – не проиграла в 9 из 11 встреч.

«Челси»

Лондонцы взяли 10 очков и также идут без поражений на еврокубковой дистанции последних туров. Победа над «Барселоной» 3:0 стала важным сигналом: команда уверенно справляется с топ-соперниками. У «Челси» отлично работает прессинг и быстрые атаки.

Стабильно забивает – серия 5 матчей с голами в ЛЧ. В обороне лондонцы надeжнее соперника: всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр, в среднем 0.80. Но в АПЛ команда периодически буксует, что видно по ничьей с «Арсеналом» и поражению от «Лидса».

Факты о командах

«Аталанта»

Не проигрывает в 4 матчах подряд в ЛЧ

3 сухих матча подряд в ЛЧ

В среднем: 2.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Очень сильна дома: 9 из 11 матчей без поражений

«Челси»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 20 из 22 последних матчей

В среднем: 1.40 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Уверенная победа над «Барселоной» в прошлом туре ЛЧ

Прогноз на матч «Аталанта» – «Челси»

Обе команды играют активно, результативно и редко покидают поле без гола. «Аталанта» любит атаковать, особенно в домашних матчах, но эти действия часто открывают зоны у своих ворот. «Челси» обладает более надeжной структурой и будет стремиться контролировать инициативу.

Матч ожидается упорным: у хозяев – преимущество поля, у гостей – более выстроенная оборона. Высока вероятность обмена голами и умеренной результативности, при небольшом перевесе лондонцев.

Идеальная стратегия – ставка на результативный футбол с акцентом на «Челси».

Рекомендованные ставки