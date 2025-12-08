9 декабря на стадионе «Адзурри д’Италия» пройдeт ключевая встреча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аталанта» и «Челси» имеют по 10 очков и ведут борьбу за максимально выгодную позицию в плей-офф. Обе команды находятся в хорошей форме на европейской арене, стабильно забивают и демонстрируют грамотную игру в обороне.
«Аталанта»
Коллектив из Бергамо уверенно держится в группе: 4 матча без поражений, при этом команда не пропускает три еврокубковых игры подряд. Победа 3:0 над «Айнтрахтом» на выезде показала, как качественно «Аталанта» умеет перестраиваться в большом турнире.
В пяти последних матчах команда оформила 11 забитых мячей – в среднем 2.20 за игру. Однако в национальном чемпионате есть колебания: два поражения от «Наполи» и «Вероны» говорят о нестабильности в тяжeлых выездных матчах. Но дома «Аталанта» очень крепка – не проиграла в 9 из 11 встреч.
«Челси»
Лондонцы взяли 10 очков и также идут без поражений на еврокубковой дистанции последних туров. Победа над «Барселоной» 3:0 стала важным сигналом: команда уверенно справляется с топ-соперниками. У «Челси» отлично работает прессинг и быстрые атаки.
Стабильно забивает – серия 5 матчей с голами в ЛЧ. В обороне лондонцы надeжнее соперника: всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр, в среднем 0.80. Но в АПЛ команда периодически буксует, что видно по ничьей с «Арсеналом» и поражению от «Лидса».
Факты о командах
«Аталанта»
- Не проигрывает в 4 матчах подряд в ЛЧ
- 3 сухих матча подряд в ЛЧ
- В среднем: 2.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Очень сильна дома: 9 из 11 матчей без поражений
«Челси»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- Забивает в 20 из 22 последних матчей
- В среднем: 1.40 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Уверенная победа над «Барселоной» в прошлом туре ЛЧ
Прогноз на матч «Аталанта» – «Челси»
Обе команды играют активно, результативно и редко покидают поле без гола. «Аталанта» любит атаковать, особенно в домашних матчах, но эти действия часто открывают зоны у своих ворот. «Челси» обладает более надeжной структурой и будет стремиться контролировать инициативу.
Матч ожидается упорным: у хозяев – преимущество поля, у гостей – более выстроенная оборона. Высока вероятность обмена голами и умеренной результативности, при небольшом перевесе лондонцев.
Идеальная стратегия – ставка на результативный футбол с акцентом на «Челси».
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.63
- Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 голов – коэффициент 1.90