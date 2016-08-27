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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 27 августа 2016
Челси
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
9'
Э. Азар
41'
Виллиан
89'
В. Мозес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бернли
90'
Желтая карточка
Д. Тарковски
ГОЛ! 3:0!
В. Мозес
Пас отдал
Педро
89'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
81'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
80'
Замена
В. Мозес
️️️️
Виллиан
77'
72'
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Д. Марни
57'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
С. Дефур
57'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Эрфилд
50'
Желтая карточка
М. Кин
Желтая карточка
Б. Иванович
44'
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Пас отдал
Д. Коста
41'
Желтая карточка
Оскар
31'
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Н. Матич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
21
Эйден О'Нил
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
91
Канте
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
25
Марни
16
Дефур
3
Уорд
37
Эрфилд
19
Воукс
45
Грэй
10
Виллиан
11
Мозес
11
Мозес
10
Виллиан
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
25
Марни
6
Тарковски
6
Тарковски
25
Марни
16
Дефур
21
О'Нил
21
О'Нил
16
Дефур
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
Остались в запасе
Челси
Бернли
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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