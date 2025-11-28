Введите ваш ник на сайте
«Брентфорд» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.88

28 ноября 2025 10:57
Брентфорд - Бернли
29 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
29 ноября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 13 тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» примет «Бернли». Хозяева подходят к игре в статусе фаворита, но их нестабильность в обороне оставляет интригу, тогда как гости находятся в зоне вылета и испытывают серьезные трудности с набором очков. Тем не менее обе команды регулярно создают моменты у чужих ворот, что делает встречу потенциально результативной.

«Брентфорд»

Команда занимает 13 место, имея 16 очков после 12 туров. Несмотря на поражение от «Брайтона», «Брентфорд» сохраняет атакующую стабильность и в последних пяти играх забил 12 мячей. Особенно выделяется Игор Тиаго, на счету которого уже 10 голов в текущем сезоне. При этом оборона продолжает допускать ошибки: в четырех последних матчах команда пропускала, а в среднем за пять встреч соперники забивали по 1.40 мяча. Однако на своем поле «Брентфорд» чувствует себя увереннее и не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

«Бернли»

Гости располагаются на 19 позиции и уже три тура подряд терпят поражения. Команда пропускает в каждом из последних четырех матчей и демонстрирует заметные проблемы в организации обороны. Несмотря на это, «Бернли» способен отвечать впереди: в пяти последних играх коллектив забил 7 голов, а Зиан Флемминг остается ключевой фигурой в атаке. Но высокая уязвимость при переходах в защиту делает их шансы на положительный результат минимальными, особенно в выездной игре против активного соперника.

Факты о командах

«Брентфорд»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 2.40 забито и 1.40 пропущено
  • Не проигрывает в 7 из 9 домашних встреч

«Бернли»

  • Поражения в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито и 1.80 пропущено
  • Пропускает в 4 матчах подряд

Личные встречи
33% (2)
0% (0)
67% (4)
8
Забитых мячей
9
1.33
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
2 : 1
16.03.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
3 : 0
21.10.2023
Бернли
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брентфорд
2 : 0
12.03.2022
Бернли
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
3 : 1
30.10.2021
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
1 : 3
15.01.2016
Бернли
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 0
22.08.2015
Брентфорд
Показать все

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Бернли»

Разница в текущей форме и надежности обороны склоняет чашу весов в пользу хозяев. «Брентфорд» стабильно находит пути к воротам соперника и способен воспользоваться слабостями «Бернли» в защите. При этом гости также способны отличиться, что повышает вероятность открытого сценария с голами с обеих сторон.

Прогноз: Победа «Брентфорда» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.88

Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Бернли Брентфорд
18+
