29 ноября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 13 тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» примет «Бернли». Хозяева подходят к игре в статусе фаворита, но их нестабильность в обороне оставляет интригу, тогда как гости находятся в зоне вылета и испытывают серьезные трудности с набором очков. Тем не менее обе команды регулярно создают моменты у чужих ворот, что делает встречу потенциально результативной.

«Брентфорд»

Команда занимает 13 место, имея 16 очков после 12 туров. Несмотря на поражение от «Брайтона», «Брентфорд» сохраняет атакующую стабильность и в последних пяти играх забил 12 мячей. Особенно выделяется Игор Тиаго, на счету которого уже 10 голов в текущем сезоне. При этом оборона продолжает допускать ошибки: в четырех последних матчах команда пропускала, а в среднем за пять встреч соперники забивали по 1.40 мяча. Однако на своем поле «Брентфорд» чувствует себя увереннее и не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

«Бернли»

Гости располагаются на 19 позиции и уже три тура подряд терпят поражения. Команда пропускает в каждом из последних четырех матчей и демонстрирует заметные проблемы в организации обороны. Несмотря на это, «Бернли» способен отвечать впереди: в пяти последних играх коллектив забил 7 голов, а Зиан Флемминг остается ключевой фигурой в атаке. Но высокая уязвимость при переходах в защиту делает их шансы на положительный результат минимальными, особенно в выездной игре против активного соперника.

Факты о командах

«Брентфорд»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 2.40 забито и 1.40 пропущено

Не проигрывает в 7 из 9 домашних встреч

«Бернли»