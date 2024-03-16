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АПЛ 2026/2027
Бернли - Брентфорд
Бернли - Брентфорд: обзор матча 16 марта 2024
Бернли
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
10'
Я. Брун-Ларсен (П)
62'
Д. Фофана
83'
К. Айер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Брентфорд
90'
+13
Желтая карточка
Ш. Баптист
90'
+10
Желтая карточка
А. Тони
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
З. Амдуни
90'
+5
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
90'
+1
Замена
Л. Фостер
️️️️
Д. Фофана
88'
84'
Желтая карточка
К. Айер
83'
ГОЛ! 2:1!
К. Айер
Пас отдал
Ш. Баптист
Желтая карточка
З. Амдуни
81'
80'
Замена
Н. Мопе
️️️️
М. Йенсен
80'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
В. Янельт
79'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Й. Висса
Замена
З. Амдуни
️️️️
Я. Брун-Ларсен
69'
68'
Желтая карточка
В. Янельт
ГОЛ! 2:0!
Д. Фофана
Пас отдал
В. Одобер
62'
59'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
М. Расмуссен
59'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
Ф. Ониика
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Брун-Ларсен
10'
9'
Красная карточка
С. Регилон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
17
Айван Тони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Мурич
18
Тэйлор
22
Ассиньон
26
О'Ши
2
Витиньо
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
27
Фофана
3-3-2-1-1
1
Флеккен
20
Айер
22
Коллинс
25
Занка
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Регилон
16
Ониика
8
Йенсен
9
Висса
17
Тони
Амдуни
8
Браунхилл
8
Браунхилл
Амдуни
27
Фофана
9
Фостер
9
Фостер
27
Фофана
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
11
Амдуни
7
Брун-Ларсен
27
Янельт
26
Баптист
26
Баптист
27
Янельт
16
Ониика
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
16
Ониика
2
Расмуссен
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
2
Расмуссен
9
Висса
19
Мбемо
19
Мбемо
9
Висса
8
Йенсен
11
Мопе
11
Мопе
8
Йенсен
Остались в запасе
Бернли
Брентфорд
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Бернли - Брентфорд
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
17
Офсайды
5
3
Количество передач
447
290
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.66
1.07
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Тюрф Мур
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