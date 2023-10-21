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Брентфорд - Бернли
Брентфорд - Бернли: обзор матча 21 октября 2023
Брентфорд
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
25'
Й. Висса
62'
Б. Мбемо
87'
С. Годдос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Бернли
Желтая карточка
С. Годдос
90'
+3
Замена
М. Олакигбе
️️️️
Н. Мопе
88'
ГОЛ! 3:0!
С. Годдос
87'
Желтая карточка
В. Янельт
85'
Замена
С. Годдос
️️️️
Ф. Ониика
84'
80'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
Я. Брун-Ларсен
78'
Вторая желтая
К. Робертс
76'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
З. Амдуни
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
76'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Йенсен
76'
Желтая карточка
М. Йенсен
69'
66'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
С. Берге
66'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Трезор
ГОЛ! 2:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
Н. Мопе
62'
Желтая карточка
Ф. Ониика
53'
Желтая карточка
К. Айер
46'
46'
Замена
Л. Колеошо
️️️️
В. Одобер
45'
+2
Желтая карточка
Д. Каллен
42'
Желтая карточка
К. Робертс
32'
Желтая карточка
С. Берге
ГОЛ! 1:0!
Й. Висса
Пас отдал
Б. Мбемо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
7
Саман Годдос
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Флеккен
20
Айер
22
Коллинс
2
Пайннок
27
Янельт
16
Ониика
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
19
Мбемо
11
Мопе
4-1-1-2-2
1
Траффорд
14
Робертс
2
Аль-Дахил
26
О'Ши
18
Тэйлор
16
Берге
24
Каллен
31
Трезор
28
Одобер
9
Фостер
11
Амдуни
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
16
Ониика
7
Годдос
7
Годдос
16
Ониика
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
11
Мопе
17
Олакигбе
17
Олакигбе
11
Мопе
Брун-Ларсен
3
Делкруа
3
Делкруа
Брун-Ларсен
16
Берге
8
Браунхилл
8
Браунхилл
16
Берге
31
Трезор
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
31
Трезор
11
Амдуни
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Амдуни
28
Одобер
15
Колеошо
15
Колеошо
28
Одобер
Остались в запасе
Брентфорд
Бернли
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Брентфорд - Бернли
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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