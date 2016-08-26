«МЮ» в Лиге Европы сыграет с «Фенербахче» и «Фейеноордом», «Интер» – со «Спартой» и «Саутгемптоном»

Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Представляем вашему вниманию состав всех квартетов.
Группа А: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Фейеноорд» (Голландия), «Заря» (Украина).
Группа B: «Олимпиакос» (Греция), АПОЭЛ (Кипр), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан).
Группа С: «Андерлехт» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Майнц» (Германия), «Габала» (Азербайджан).
Группа D: «Зенит» (Россия), АЗ (Голландия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Дандолк» (Ирландия).
Группа E: «Виктория» (Чехия), «Рома» (Италия), «Аустрия» (Австрия), «Астра» (Румыния).
Группа F: «Атлетик» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Рапид» (Австрия), «Сассуоло» (Италия).
Группа G: «Аякс» (Голландия), «Льеж» (Бельгия), «Сельта» (Испания), «Панатинаикос» (Греция).
Группа H: «Шахтер» (Украина), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Коньяспор» (Турция).
Группа I: «Шальке» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Краснодар» (Россия), «Ницца» (Франция).
Группа J: «Фиорентина» (Италия), ПАОК (Греция), «Слован» (Чехия), «Карабах» (Азербайджан).
Группа K: «Интер» (Италия), «Спарта» (Чехия), «Саутгемптон» (Англия), «Хапоэл» Беер-Шева (Израиль).
Группа L: «Вильярреал» (Испания), «Стяуа» (Румыния), «Цюрих» (Швейцария), «Османлыспор» (Турция).