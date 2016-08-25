Лига Европы. Караваев помог «Спарте» выйти в групповой этап

Пражская «Спарта» в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы обыграла датский «Сендерийск». Чехам пришлось отыгрываться после двух голов в свои ворота – матч завершился со счетом 3:2. Этот результат позволил «Спарте» выйти в групповой этап турнира.

Весь матч на поле провел россиянин Вячеслав Караваев. Полузащитник отметился голевой передачей.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

Спарта (Чехия) – Сендерийск (Дания) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Уре, 35; 0:2 – Клове, 40; 1:2 – Лафата, 44; 2:2 – Шурал, 69; 3:2 – Брабец, 85.

Первый матч – 0:0.