Веркаутерен: «Говорили с Черчесовым о том, как сделать российский футбол лучше»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«О чeм шел разговор со Станиславом Черчесовым? Это секрет. Мы не говорили с ним о чем-то особом, это должно остаться между нами. Мы думали над тем, как сделать русский футбол лучше. Он говорил о том, что собирается изменить в российском футболе. Надеюсь, это как-то привнесет вклад в хорошее выступление сборной России на чемпионате мира в 2018 году», – сказал Веркаутерен.