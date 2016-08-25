«Шальке-04» арендовал у «Тоттенхэма» Бенталеба

Полузащитник «Тоттенхэма» Набиль Бенталеб продолжит карьеру в Германии. 21-летний алжирец перейдет на правах аренды в «Шальке-04», где будет выступать до конца нынешнего сезона.

«Я в предвкушении нового вызова в «Шальке». Шесть недель назад я впервые услышал об интересе со стороны клуба и с того самого момента надеялся, что этот переход состоится. «Шальке-04» со своими великолепными болельщиками считается и в Англии великим клубом. После посещения Гельзенкирхена на прошлой неделе мое желание перейти только усилилось. Я очень счастлив и постараюсь помочь команде достигнуть поставленные на сезон цели», – заявил Бенталеб.