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    «Спартак» оштрафован на 175 тысяч за поведение болельщиков в матче с «Краснодаром»

    «Спартак» оштрафован на 175 тысяч за поведение болельщиков в матче четвертого тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:0). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «По матчу «Спартак» – «Краснодар» санкции таковы. За использование пиротехники болельщиками «Спартака» на клуб наложен штраф в 100 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей – демонстрация несогласованных баннеров красно-белые заплатят 75 тысяч рублей. Кроме того, за выход за пределы технической зоны главного тренера красно-белых Массимо Карреры «Спартак» оштрафован еще на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2016 17:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 августа 2016, 20:26

      - "За неправомерные действия зрителей".
      Так это только начало. Впереди бурный сезон для вандалов.

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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 августа 2016, 19:24

      свинина одни герои

      -1
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