Булыкин: «Джанаев доказал, что он лучше Силлессена»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» сравнил двух вратарей команд.

– У «Аякса» все-таки сыграет против «Ростова» Силлессен, который уже практически перешел в «Барселону». Насколько его желание сыграть против ростовчан может стать решающим в противостоянии?

– Перед прошлой игрой с «Ростовом» у него тоже было большое желание, но это не помешало ему пропустить необязательный гол со штрафного. Тот пропущенный мяч полностью ошибка Силлессена. Поэтому не думаю, что он сыграет определяющую роль в матче. Да, когда в жизни происходит что-то хорошее, футболист играет с двойным рвением, физически и психологически чувствует себя лучше. Это придаст ему дополнительных сил. Но можно ведь подумать, что после перехода в «Барселону» он расслабится и потеряет концентрацию.

– В данный момент Силлессен сильнее Сослана Джанаева?

– Джанаев в матчах этого сезона доказал, что он получше. Но, к сожалению, контракт «Барселона» подписывает не с ним, а с Силлессеном…