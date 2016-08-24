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Булыкин: «Джанаев доказал, что он лучше Силлессена»

24 августа 2016, 15:26
6

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» сравнил двух вратарей команд.

– У «Аякса» все-таки сыграет против «Ростова» Силлессен, который уже практически перешел в «Барселону». Насколько его желание сыграть против ростовчан может стать решающим в противостоянии?

– Перед прошлой игрой с «Ростовом» у него тоже было большое желание, но это не помешало ему пропустить необязательный гол со штрафного. Тот пропущенный мяч полностью ошибка Силлессена. Поэтому не думаю, что он сыграет определяющую роль в матче. Да, когда в жизни происходит что-то хорошее, футболист играет с двойным рвением, физически и психологически чувствует себя лучше. Это придаст ему дополнительных сил. Но можно ведь подумать, что после перехода в «Барселону» он расслабится и потеряет концентрацию.

– В данный момент Силлессен сильнее Сослана Джанаева?

– Джанаев в матчах этого сезона доказал, что он получше. Но, к сожалению, контракт «Барселона» подписывает не с ним, а с Силлессеном…

Источник: «Спорт день за днем»
Лига чемпионов Ростов Аякс Барселона Булыкин Дмитрий Джанаев Сослан Силлессен Яспер
Комментарии (6)
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yurdin
1472042371
Не говори "Гоп", пока не перепрыгнешь.
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Pro100Kid
1472048337
Джанаев в Барсе это было бы сильно)
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a-rakhmatov
1472049616
Джанаев действительно один из лучших вратарей России)))
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Black Giz
1472051334
Я думаю Джанаев еще в прошлом сезоне всем все доказал.
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ewgen1986
1472054149
Джанаев хоть и не лучший вратарь но один из них. Благодаря ему Ростов в ничью скатал первый матч.
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marslond
1472058593
Вместо Силлессена в Барсу!
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