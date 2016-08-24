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  • Кураньи: «Зная качества и отношение Кокорина к делу, свои голы он еще забьет»

Кураньи: «Зная качества и отношение Кокорина к делу, свои голы он еще забьет»

24 августа 2016, 01:52
12

Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи выразил мнение, что в карьере форварда «Зенита» Александра Кокорина в скором времени наступит удачный период

– Вы всегда призывали Александра Кокорина уехать в зарубежный чемпионат. Только кто же его возьмет после такого чемпионата Европы?

– Нет смысла судить футболиста по одному турниру. Я знаю, какими качествами обладает Саша. Они просто так исчезнуть не могли. Парню всего 25, он еще может прибавить.

– Вы к 25 годам забили раза в два больше голов.

– Каждый футболист развивается по-своему. Посмотрите на Смолова. Сколько было разговоров о том, что Федор несерьезно относится к делу, что губит свой талант, что не может раскрыться! В ту пору, года три назад, он пытался играть слишком красиво. Водился в тех эпизодах, где стоило отдать мяч. Я говорил ему: «Федя, играй проще! Одно-два касания – и беги вперед. Станет меньше брака, появится уверенность – сразу начнешь забивать». Но он продолжал финтить. И чем дольше не забивал, тем больше на него давили: болельщики, журналисты. От этого он чувствовал себя еще более неуверенно. Но вот Федор оказался в «Краснодаре» – и его прорвало. Как же я рад, что все у него получилось!

– Видимо, Кокорин не так внимательно к вам прислушивался?

– Оба прислушивались. Вы, наверное, просто забыли, что пару лет назад у Кокорина тоже был весьма успешный период, когда он много забивал. Карьера нападающего состоит из этапов: успешных и не очень. У Смолова – белая полоса, у Кокорина – черная. Но зная отношение Саши к делу, зная его качества, я убежден, что и у него скоро наступит удачный период. Может, завтра, может, через пару месяцев или через год. Может быть, в «Зените», а может, в другой команде, которая подойдет ему лучше. Но он еще обязательно забьет свои голы.

Источник: «Советский спорт»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Хоффенхайм Зенит Кураньи Кевин Кокорин Александр
Комментарии (12)
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acer2003
1471992857
С трудом верится в голы Кокорина
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Аид666
1472004811
в PES или FIFA конечно назабивает...
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бочаров
1472007207
пусть кокоша едит в китай там раскроется
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Вомбат
1472019571
"Я знаю, какими качествами обладает Саша. Они просто так исчезнуть не могли." Они исчезли не просто так, а после полутора лет валяния дурака в Динамо - как ушел Черчесов так Кокорин перестал работать.
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firs04
1472022381
Каждый год появляется кто-то, кто все еще ждет "чудо". Только его все нет и нет. Походу и не будет. Два, три гола забьет, подумает что прорвало и бац все по новой.
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Сергей Свояк
1472023061
Ага, забьёт... В ФНЛ...
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kotmyshka
1472024961
Сколько у него своих голов осталось?
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yorgenbarenz
1472028141
Кевин-очень доброжелательный человек.Но его добрых слов маловато,чтобы хронический мудак Кокорин заблистал.
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zenitforever2015
1472029671
Валуйки верят!!!
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Valeron 2705
1472067107
Если брать именно его отношение к делу, то он хер забьет вообще...
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