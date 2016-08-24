Карпин: «Нынешний состав «Спартака» способен бороться за чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что московский клуб в своем нынешнем состоянии способен бороться за победу в чемпионате России.

– Как считаете, нынешний состав красно-белых способен бороться за чемпионство?

– На мой взгляд, да. Нынешний подбор исполнителей не уступает фаворитам – «Зениту» и ЦСКА. Постановка задачи на сезон идет от видения одного человека. У меня же точка зрения такова – и этого никогда не скрывал, – что «Спартак» всегда должен биться за чемпионство. Не обязан, но должен. Не за четверку, не за место в призерах, а именно за титул. Но это мое мнение, а люди, которые сейчас работают в клубе, видимо, считают иначе.