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  • Карпин: «Нынешний состав «Спартака» способен бороться за чемпионство»

Карпин: «Нынешний состав «Спартака» способен бороться за чемпионство»

24 августа 2016, 01:02
22

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что московский клуб в своем нынешнем состоянии способен бороться за победу в чемпионате России.

– Как считаете, нынешний состав красно-белых способен бороться за чемпионство?

– На мой взгляд, да. Нынешний подбор исполнителей не уступает фаворитам – «Зениту» и ЦСКА. Постановка задачи на сезон идет от видения одного человека. У меня же точка зрения такова – и этого никогда не скрывал, – что «Спартак» всегда должен биться за чемпионство. Не обязан, но должен. Не за четверку, не за место в призерах, а именно за титул. Но это мое мнение, а люди, которые сейчас работают в клубе, видимо, считают иначе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (22)
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marslond
1471991523
Спартак Кареры может попасть в ЛЧ.
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NEMETSRUS
1471995004
ха ха ха чемпионство расмешил
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qweewqqweewq
1472003338
Фернандо и промес посильнее остальных
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Аид666
1472004622
каждый год одну и ту же песню поют после 3-5 туров... не надоело еще?
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овертайм
1472008651
старые песни о главном
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a-rakhmatov
1472013336
"Цыплят по осени считают"......не будем говорить "гоп"...
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nik55
1472013626
пришли шавки на ветку
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Partyk
1472016035
Раньше у Спартака был один Промес, который тянул команду. Теперь в каждой линии добавили хорошего игрока. Так что все возможно, но осталась вечная проблема Спартака - травмы.
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Krasnodar 123
1472022195
Бороться за титул не запрещено любой команде РФПЛ, а вот кто и как будет это делать ВОПРС.
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Zeff
1472035269
И ты туда же...
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