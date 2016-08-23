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Маурисио: «Не поступил бы также как Промес с Данни»

23 августа 2016, 15:20
14

Полузащитник «Зенита» Маурисио отметил, что не винит хавбека «Спартака» Квинси Промеса в умышленном нанесении травмы игроку петербургской команды Данни в поединке второго круга прошлого розыгрыша РФПЛ (5:2). Напомним, после столкновения с голландцем, игрок сине-бело-голубых получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя на срок до девяти месяцев.

«Я был на поле, когда Данни получил травму. Скажу так: я бы не поступил так, как Промес. Но сразу оговорюсь: ситуация развивалась молниеносно, все решалось в доли секунды. Уверен, Промес не ожидал, что травма нашего капитана окажется столь серьезной.

Футбол – контактный вид спорта, мы всегда рискуем, выходя на футбольное поле. Я лично не испытываю к Промесу никакого негатива. Знаю голландца как отличного игрока и ни в коем случае не буду стараться ему навредить. Убежден, так же рассуждают и мои партнеры», – сказал Маурисио.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Данни Маурисио Промес Квинси
Комментарии (14)
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takca
1471958657
Я бы так не поступил . После моих подкатов игроки вообще прощаются с футболом сказал самый грубый полузащитник лиги.
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momwig_
1471962461
Как понесло парня... Промес - костолом, ага. Осень на носу, с деревьев ЛОЛики осыпаются.
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ivanthebest
1471964366
Там эпизод был коих происходит десятки, если не сотни в туре, и то что в итоге это обернулось такой травмой никто и близко не мог предполагать... Плюс, наверное травматичность Данни сказалось в большей мере нежели самое нарушение, т.к. как правило после таких эпизодов все спокойно бегают и играют в футбол...
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nik55
1471969102
Маурисио тупой как все бомжи я бы не поступил так, как Промес а как поступил ?
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Вомбат
1471972177
Хорошо помню тот момент - умысла в действиях Промесса не было. Данни не повезло, но такова жизнь. Не хочет ли Моурисио сказать, что он будет убирать ноги в стыках?
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alp
1471977708
одного спартаковского копченого Бог уже наказал. то же самое будет и с этим
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