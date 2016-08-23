Маурисио: «Не поступил бы также как Промес с Данни»

Полузащитник «Зенита» Маурисио отметил, что не винит хавбека «Спартака» Квинси Промеса в умышленном нанесении травмы игроку петербургской команды Данни в поединке второго круга прошлого розыгрыша РФПЛ (5:2). Напомним, после столкновения с голландцем, игрок сине-бело-голубых получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя на срок до девяти месяцев.

«Я был на поле, когда Данни получил травму. Скажу так: я бы не поступил так, как Промес. Но сразу оговорюсь: ситуация развивалась молниеносно, все решалось в доли секунды. Уверен, Промес не ожидал, что травма нашего капитана окажется столь серьезной.

Футбол – контактный вид спорта, мы всегда рискуем, выходя на футбольное поле. Я лично не испытываю к Промесу никакого негатива. Знаю голландца как отличного игрока и ни в коем случае не буду стараться ему навредить. Убежден, так же рассуждают и мои партнеры», – сказал Маурисио.