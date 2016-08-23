Лапочкин назначен на матч «Краснодара» с «Локомотивом», «Анжи» и «Спартак» доверили судить Иванову

Причём здесь Спартак и судьи? Помимо Спартака похоже однояйцевые никого не знают?
Судьи получили свои назначения на поединки пятого тура РФПЛ. На центральной встрече «Краснодар» – «Локомотив» будет работать Сергей Лапочкин, а поединок лидера чемпионата «Спартака» против «Анжи» доверено обслуживать Сергею Иванову.
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур
«Крылья Советов» – «Уфа»: Александр Егоров (Саранск)
«Оренбург» – «Рубин»: Сергей Карасев (Москва)
«Томь» – ЦСКА: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Зенит» – «Амкар»: Владимир Сельдяков (Балашиха)
«Урал» – «Арсенал»: Роман Галимов (Улан-Удэ)
«Терек» – «Ростов»: Алексей Матюнин (Москва)
«Краснодар» – «Локомотив»: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
«Анжи» – «Спартак»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)