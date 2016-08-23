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    Лапочкин назначен на матч «Краснодара» с «Локомотивом», «Анжи» и «Спартак» доверили судить Иванову

    Судьи получили свои назначения на поединки пятого тура РФПЛ. На центральной встрече «Краснодар»«Локомотив» будет работать Сергей Лапочкин, а поединок лидера чемпионата «Спартака» против «Анжи» доверено обслуживать Сергею Иванову.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    «Крылья Советов» – «Уфа»: Александр Егоров (Саранск)

    «Оренбург» – «Рубин»: Сергей Карасев (Москва)

    «Томь» – ЦСКА: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    «Зенит» – «Амкар»: Владимир Сельдяков (Балашиха)

    «Урал» – «Арсенал»: Роман Галимов (Улан-Удэ)

    «Терек» – «Ростов»: Алексей Матюнин (Москва)

    «Краснодар» – «Локомотив»: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    «Анжи» – «Спартак»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    Источник: РФС

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    23.08.2016 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 23 августа 2016, 19:28

      Причём здесь Спартак и судьи? Помимо Спартака похоже однояйцевые никого не знают?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 23 августа 2016, 17:25

      Роман Галимов- Улан-Удэ, это самый нейтральный судья!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 августа 2016, 16:22

      О-оо Карась вернулся, цирк в полном составе! )))

      0
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