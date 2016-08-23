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  • Кутепов: «Краснодар» – пока самый трудный соперник «Спартака» в этом сезоне»

Кутепов: «Краснодар» – пока самый трудный соперник «Спартака» в этом сезоне»

23 августа 2016, 06:57
10

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что на старте сезона наиболее тяжело команде было в матче с «Краснодаром» (2:0) в рамках 4-го тура РФПЛ.

«Мне кажется, в каждом клубе есть нападающий, с которым непросто, под которого надо подстраиваться. Смолов же точно один из сильнейших.
На старте сезона самое сильное впечатление произвел «Краснодар». Это пока самый трудный матч, несмотря на то что у соперника есть травмированные, а на неделе он проводил встречу в Лиге Европы… Нам пришлось нелегко», – заявил Кутепов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кутепов Илья
Комментарии (10)
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vladimir-7
1471926522
Вот попробуешь сыграть с другими клубами и тогда будешь сравнивать в конце сезона.
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river31
1471926816
Ключевое слово пока. Сезон только начался.
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ZhenjaSAB
1471928172
А как же Кипр?!
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forward163
1471929869
Самый трудный соперник спартака это их эго. если так через губу смотреть на остальных можно снова лишь на 5ку по результатам чемпа расчитывать.
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KK777
1471931407
а больше сильных и не осталось впереди)))))))))))))))) всякие средненькие зеньки и скрипучие телеги))))) тьфу!
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oyabun
1471933189
Если смотреть статистику по предыдущим сезонам, то как ни странно, для Спартака самые трудные соперники, это команды из нижней части таблицы. На именитых, грозных и титулованых соперников типа ЦСКА и Зенита команда всегда настраивалась с невероятной мотивацией на победу и такие игры, даже если и проигрывала, могла записать себе в актив, прежде всего по самоотдаче и желанию во что бы то ни было, победить. А вот на команды в ниж.части таблицы в Спартаке почему то принято смотреть с эдаким шапкозакидательским настроением. Дескать одной левой перебегаем и обыграем даже не запыхавшись. За что бывали частенько заслуженно биты и как результат очень глупая потеря очков. Надеюсь Каррера поправит Спартаку психологию в этом отношении.
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овертайм
1471937721
что то вы крыльям коекак один гол отгрузили
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Krasnodar 123
1471937802
А АЕК - ЗАБЫЛ? УЖ БОЛЬНО БЫСТРО!
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