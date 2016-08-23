Кутепов: «Краснодар» – пока самый трудный соперник «Спартака» в этом сезоне»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что на старте сезона наиболее тяжело команде было в матче с «Краснодаром» (2:0) в рамках 4-го тура РФПЛ.

«Мне кажется, в каждом клубе есть нападающий, с которым непросто, под которого надо подстраиваться. Смолов же точно один из сильнейших.

На старте сезона самое сильное впечатление произвел «Краснодар». Это пока самый трудный матч, несмотря на то что у соперника есть травмированные, а на неделе он проводил встречу в Лиге Европы… Нам пришлось нелегко», – заявил Кутепов.