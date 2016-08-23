Клопп: «Понятия не имею, как постоянные травмы могут повлиять на психологию Старриджа»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением о состоянии Даниэля Старриджа.

«Даниэль все еще быстр, но у него было много травм в последние годы, и я понятия не имею, как это может повлиять на психологию игрока.

Он все еще возвращается в игру, он – все еще великолепный футболист, но, как и каждый великолепный игрок, он нуждается в ритме.

В субботу он провел не лучший матч, но даже в такой игре он имел возможность забить. Я не сравниваю его с прежним Старриджем. Это действительно хороший игрок, у которого есть все, что нужно, когда он здоров.

Очевидно, что я могу оказать ему небольшую психологическую помощь, но нужно принять тот факт, что тренер очень редко на 100 процентов знает, что игрок хочет от него услышать», – сказал Клопп.