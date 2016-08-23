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  • Кутепов: «Есть договоренность с переводчиком – кое-что из сказанного Каррерой мы можем поправить»

Кутепов: «Есть договоренность с переводчиком – кое-что из сказанного Каррерой мы можем поправить»

23 августа 2016, 00:28
4

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как проходит работа под руководством нового главного тренера Массимо Карреры.

– После встречи с «Краснодаром», ставшей для Массимо Карреры первой в роли утвержденного главного тренера, вы сказали, что «абсолютно ничего нового» в схеме красно-белых не было – в четыре защитника играли еще в прошлом сезоне. Но Каррера все же наверняка что-то поменял.

– Кардинально – так, чтобы все с ног на голову перевернулось, – нет. Ломать систему во время сезона чревато последствиями. Но, конечно, Каррера внес кое-что новое в тренировки. Теории стало больше, над тактикой много работаем. И я обязательно выделил бы нашего тренера-аналитика Романа Михайловича Пилипчука. Он дает много информации.

Стало больше теории – что имеется в виду? Из-за перевода на нее больше времени тратится?

– Сама по себе она не столь продолжительна, зато часто повторяется. Можем собраться за пять минут до начала тренировки и что-то посмотреть: наши ошибки в матчах, какие-то перестроения на занятиях.

– Еще нюанс – как много из перевода слов Карреры с первого раза понимают футболисты? На прошлой неделе я побывал на презентации Массимо, и по переводу появились вопросы…

– Ну, у нас есть договоренность с переводчиком – кое-что из сказанного тренером мы можем додумать, поправить. К тому же вольны задавать столько вопросов, сколько нужно. Когда ты в этом котле варишься, многое понимаешь, даже если какое слово переведено не совсем точно, – сказал Кутепов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Каррера Массимо
Комментарии (4)
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serega86ru
1471907530
кУтяпов? что это ? много говарит последние время! он бы играл как говарит!
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овертайм
1471922304
короче если так пойдет то спартак в этом году опять в пролете)
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momwig_
1471932985
Илюш, ты уж только пожалуйста почаще переспрашивай, чем додумывай - и всё будет хорошо.
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