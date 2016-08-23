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«Рединг» подписал защитника «Манчестер Юнайтед»

23 августа 2016, 00:00
1

22-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Тайлер Блэкетт стал игроком «Рединга». Футболист подписал со своим новым клубом трехлетний контракт.

«Насколько нам известно, Тайлер – талантливый защитник, игравший за основную команду «МЮ». У него большой потенциал, он быстр и атлетичен, силен в защите и при стандартных положениях.

Он может играть высоко, а это именно то, что нужно нашей команде», – прокомментировал этот трансфер главный тренер «Рединга» Яп Стам.

Прошлый сезон Блэкетт провел в аренде в «Селтике».

Источник: ФК «Рединг»
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Рединг Манчестер Юнайтед Блэкетт Тайлер
Комментарии (1)
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forward163
1471930091
надеюсь там у парня все наладится.
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